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Уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для біженців із України

25 січня 2024, 19:11
Уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для біженців із України
Фото: google.com
Продовження тимчасового захисту триватиме ще рік.

Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік. Рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист.

Про це повідомляє видання Novinite.

"Відповідно до рішення Євроомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні", — ідеться в повідомленні.

У заяві також ідеться, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою. 

Болгарія підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного притулку для тих, хто шукає притулку від триваючих заворушень.

Болгаріявійна в Україніросія окупантитимчасовий коридор

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