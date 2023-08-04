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ПОЛІТИКА

Уряд Болгарії схвалив надання Україні бронетранспортерів

04 серпня 2023, 18:55
Уряд Болгарії схвалив надання Україні бронетранспортерів
Фото: google.com
Надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Уряд Болгарії 4 серпня схвалив проєкт угоди між МВС і Міноборони України про безоплатне надання нашій державі майже сотні бронетранспортерів. 

Про це повідомляє 24 Часа.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори і підписати угоду.

Зазначається, що надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Раніше депутат Івайло Мірчев, який є одним з ініціаторів цього проєкту рішення, заявляв, що йдеться про сотню БТР.

Разом із бронетранспортерами Болгарія передасть додаткові запчастини та озброєння.Йдеться про бойові машини 60-х і 70-х років. Вони були куплені давно, але ніколи раніше не використовувалися.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

БолгаріядопомогаБТРвійна в Україні

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