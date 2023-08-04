Уряд Болгарії схвалив надання Україні бронетранспортерів

Надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Уряд Болгарії 4 серпня схвалив проєкт угоди між МВС і Міноборони України про безоплатне надання нашій державі майже сотні бронетранспортерів.

Про це повідомляє 24 Часа.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори і підписати угоду.

Зазначається, що надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Раніше депутат Івайло Мірчев, який є одним з ініціаторів цього проєкту рішення, заявляв, що йдеться про сотню БТР.

Разом із бронетранспортерами Болгарія передасть додаткові запчастини та озброєння.Йдеться про бойові машини 60-х і 70-х років. Вони були куплені давно, але ніколи раніше не використовувалися.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.