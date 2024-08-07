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ПОЛІТИКА

Уряд Болгарії схвалив участь у місії НАТО для підготовки українських військових

07 серпня 2024, 20:26
Уряд Болгарії схвалив участь у місії НАТО для підготовки українських військових
Фото: google.com
Своїм рішенням уряд Болгарії дав дозвіл на участь болгарських військових в ініціативі Альянсу, під егідою якої відбуватиметься навчання українських військовослужбовців.

Рада міністрів Болгарії на засіданні в середу, 7 серпня, дозволила участь військовослужбовців болгарських Збройних сил в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).

Про це повідомила пресслужба болгарського уряду, як пише "Європейська правда".

Своїм рішенням уряд Болгарії дав дозвіл на участь болгарських військових в ініціативі Альянсу, під егідою якої відбуватиметься навчання українських військовослужбовців.

"Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки", – підкреслили в пресслужбі.

Болгарський уряд додав, що з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи, "внесок нашої країни до NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу".

Наразі не зрозуміло, скільки саме болгарських військовослужбовців будуть залучені в операцію НАТО. Раніше Болгарія відрядила 50 військових для Місії ЄС із підтримки України EUMAM, яка теж займалась підготовкою українських сил.

Як відомо, саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня погодив створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

НАТОБолгаріянавчаннявійськові

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