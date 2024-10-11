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Уряд Британії підозрює 37 компаній у співучасті в обході росією нафтових санкцій

11 жовтня 2024, 14:07
Уряд Британії підозрює 37 компаній у співучасті в обході росією нафтових санкцій
У грудні 2022 року було розпочато розслідування щодо 52 компаній.
Уряд Великої Британії підозрює 37 компаній у співучасті в обході Росією нафтових санкцій. Щодо них триває розслідування.
 
Про це повідомляє  BBC.
 
У грудні 2022 року набрало чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також стеля цін на рівні 60 доларів за барель на нафту з росії.  Мета цього рішення – знизити доходи москви, які допомагають її владі продовжувати війну в Україні, але при цьому зберегти російські постачання на світовий ринок, щоб уникнути стрибка цін.
 
Бюро застосування фінансових санкцій (OFSI) британського міністерства фінансів у грудні 2022 року розпочало розслідування щодо 52 компаній, підозрюваних у порушенні заборони на імпорт російської нафти морем. У березні 2024 року OFSI отримало додатково 50 мільйонів фунтів (близько $56 мільйонів) на забезпечення санкційного режиму.
 
До серпня було завершене розслідування 15 випадків, ще за 37 випадками воно триває.
 
Керівник нафтових розслідувань у громадській антикорупційній організації Global Witness j,ehtys тим, що британське міністерство фінансів досі нікого не покарало за співучасть в обході санкцій та закликає діяти рішучіше.

 

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