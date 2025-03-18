Уряд Естонії наступного року на оборону витратить щонайменше 5% ВВП

"російська загроза реальна", переконаний очільник естонського уряду

Уряд Естонії погодився витратити щонайменше 5% ВВП на оборону в 2026 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал у Талліні, пише Bloomberg.

“російська загроза реальна”, ‒ заявив Міхал журналістам на пресконференції, додавши, що “очевидно, 5% буде недостатньо” найближчими роками.

Раніше Міхал обіцяв прагнути досягнення цільового показника в 5% у січні, але він ще не досяг угоди зі своїм урядом.