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Уряд Естонії наступного року на оборону витратить щонайменше 5% ВВП

18 березня 2025, 13:53
Уряд Естонії наступного року на оборону витратить щонайменше 5% ВВП
Фото: Scanpix / Postimees
"російська загроза реальна", переконаний очільник естонського уряду
Уряд Естонії погодився витратити щонайменше 5% ВВП на оборону в 2026 році. 
 
Про це заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал у Талліні, пише Bloomberg.
 
російська загроза реальна”, ‒ заявив Міхал журналістам на пресконференції, додавши, що “очевидно, 5% буде недостатньо” найближчими роками.
 
Раніше Міхал обіцяв прагнути досягнення цільового показника в 5% у січні, але він ще не досяг угоди зі своїм урядом.
 
Нагадаємо, що Державний центр оборонних інвестицій Естонії підписав контракт на суму 50 млн євро з австрійським виробником зброї Hirtenberger Defense Europe на закупівлю мінометів калібру 120-міліметрів, які можна буксирувати.
 

 

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