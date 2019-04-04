Уряд Естонії пішов у відставку

Формально пропозиція про формування нового кабінету надійде тільки завтра

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в четвер, 4 квітня, на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду.

Уряд Юрі Ратаса почав роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дні, повідомляє портал ERR.

Відповідно до закону, уряд продовжить свою діяльність доти, поки на посаду не вступить новий Кабінет Міністрів. Зараз тривають переговори про нову коаліцію, яку можуть сформувати Центристська партія, EKRE і Isamaa.

Нагадаємо, вибори в парламент Естонії - Рійгікогу - виграла Партія реформ, яка отримала 34 місця. Центристська партія отримала 26 мандатів, Консервативна народна партія (EKRE) - 19, партія Isamaa ("Вітчизна") - 12 і Соціал-демократична партія (СДП) - 10. Для формування уряду більшості правляча коаліція повинна контролювати щонайменше 51 місце в Рійгікогу.

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За сформованою в Естонії політичною традицією, пропозицію сформувати уряд президент в першу чергу робить лідеру партії, яка виграла вибори, тобто в цьому випадку Партії реформ. Її глава Кая Каллас раніше неодноразово говорила, що не планує відмовлятися від пропозиції президента.

Офіційно Керсти Кальюлайд запропонує Каї Каллас формувати новий уряд в п'ятницю, 5 квітня.

Нагадаємо, парламентські вибори пройшли в Естонії 3 березня. Правом голосу на виборах в парламент в країні володіють 958 тис. 571 громадян віком старше 18 років, які не мають чинного кримінального покарання.