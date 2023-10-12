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Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів

12 жовтня 2023, 21:55
Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів
Фото: Scanpix / Postimees
В Естонії на момент підготовки проєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

Уряд Естонії схвалив і направить до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції, яка передбачає внутрішньодержавні правила використання заморожених активів підсанкційних осіб, щоб відшкодувати збитки, яких російська війна завдала Україні.

Про це повідомила пресслужба естонського уряду.

Відповідно до законопроєкту, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенція та повноваження установ у впровадженні та нагляді за санкціями були чіткішими та ефективнішими, йдеться у повідомленні уряду.

"Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні направили до парламенту, дозволяє використовувати заморожені активи санкціонованих в Естонії осіб для компенсації шкоди від війни в Україні. Ми маємо бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. росія має компенсувати Україні всю завдану війною шкоду", – заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Каллас висловила побажання, щоб Євросоюз "якнайшвидше завершив роботу з використання російських заморожених активів і вироблення практичних рішень".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав ініціативу Естонії щодо використання заморожених російських активів. 

"Я радий, що уряд схвалив сьогодні проєкт метою якого є організація правового простору Естонії з метою підвищення компетентності та повноважень установ щодо здійснення санкцій та нагляду за ними", – зазначив міністр.

"Частиною законопроєкту є ініціатива Естонії щодо використання заморожених активів росії для компенсації збитків, завданих жорстокою війною росії в Україні. Гроші на компенсацію збитків, заподіяних росією Україні, не повинні надходити лише від платників податків інших країн", – додав він.

Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроєктом, заморожені російські активи залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни.

Для застосування цього механізму потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

Естоніяактививійна в Україніросія окупантиросійські активи

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