Уряд Франції пішов у відставку
Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку в п’ятницю перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Єлисейський палац заявив, що Філіпп буде займатися урядовими справами доти, доки не буде призначено новий уряд.
Макрон та Філіпп сьогодні провели переговори віч-на-віч, після чого був оприлюднений пресреліз про відставку прем'єра і всього уряду. Цьому рішенню передували кілька тижнів напружених консультацій щодо визначення "нового шляху" до кінця п'ятирічного терміну Макрона.
Рішення набирає чинності негайно. "У найближчі години буде призначений новий прем'єр-міністр", - сказав президент. Іншими словами, глава держави з новим прем'єром протягом вихідних будуть формувати нову команду.
Видання відзначає, що в ідеалі, новий уряд мають представити до середи, 8 липня, дати чергової Ради міністрів.
Що стосується Філіппа, який три роки очолював уряд, то він, ймовірно, повернеться до Гавра, де він був переобраний у другому турі муніципальних виборів. Випадково чи збіг, міська рада повинна зібратися в цю суботу, щоб обрати свого мера. Філіп вже був мером Гавра до призначення прем'єр-міністром.
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