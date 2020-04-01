Уряд готує до запуску комплексну послугу "Е-Малятко" - Кабмін
Кабінет Міністрів України готує до запуску комплексну послугу "Е-Малятко", що поєднує 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Е-Малятко" об'єднує 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини, в одну. Крім того кількість необхідних документів зменшиться з 37 до 1. Тепер безпосередньо у пологовому будинку можна буде отримати низку державних послуг для батьків немовлят", - повідомляє прес-служба Кабміну.
В уряді анонсували, що згодом комплексну послугу можна буде отримати також і вдома через Інтернет, і в центрах надання адміністративних послуг. Проект запрацює в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.
Зазначається, що 3 січня в Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше скористалися сервісом "Е-Малятко".
Реалізація комплексної послуги еМалятко почалася 5 місяців тому за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що Гончарук розповів, що і як запрацює у новому році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею