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Уряд готує до запуску комплексну послугу "Е-Малятко" - Кабмін

Проект запрацює в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі
Реалізація комплексної послуги еМалятко почалася 5 місяців тому за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Уряд готує до запуску комплексну послугу "Е-Малятко" - Кабмін Фото: google.com

Кабінет Міністрів України готує до запуску комплексну послугу "Е-Малятко", що поєднує 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Е-Малятко" об'єднує 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини, в одну. Крім того кількість необхідних документів зменшиться з 37 до 1. Тепер безпосередньо у пологовому будинку можна буде отримати низку державних послуг для батьків немовлят", - повідомляє прес-служба Кабміну.

В уряді анонсували, що згодом комплексну послугу можна буде отримати також і вдома через Інтернет, і в центрах надання адміністративних послуг. Проект запрацює в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Зазначається, що 3 січня в Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше скористалися сервісом "Е-Малятко".

Реалізація комплексної послуги еМалятко почалася 5 місяців тому за дорученням президента України Володимира Зеленського.

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04 01 2020 14:16
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