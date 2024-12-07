Уряд Грузії заявив про затримання уночі пів сотні протестувальників

Серед затриманих – журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що за підсумками розгону акції протесту на проспекті Руставелі в ніч з п’ятниці на суботу затримали 48 осіб.

ЗМІ повідомляють, що серед затриманих – журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа, його затримали, коли той йшов від парламенту однією з сусідніх вулиць вже після розгону на проспекті Руставелі.

Затриманого депутата "Коаліції за зміни" Цотне Коберідзе після затримання відпустили, оскільки формально він досі залишається депутатом і має імунітет. Коберідзе каже, що під час затримання його ображали і били, але згодом у поліції поводились адекватно.

Також повідомляють, що серед затриманих – колишній міністр економіки Зураб Алавідзе і його син.