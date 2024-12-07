Уряд Грузії заявив про затримання уночі пів сотні протестувальників
07 грудня 2024, 13:23
Серед затриманих – журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа
Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що за підсумками розгону акції протесту на проспекті Руставелі в ніч з п’ятниці на суботу затримали 48 осіб.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу" і "Новости Грузия".
ЗМІ повідомляють, що серед затриманих – журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа, його затримали, коли той йшов від парламенту однією з сусідніх вулиць вже після розгону на проспекті Руставелі.
Затриманого депутата "Коаліції за зміни" Цотне Коберідзе після затримання відпустили, оскільки формально він досі залишається депутатом і має імунітет. Коберідзе каже, що під час затримання його ображали і били, але згодом у поліції поводились адекватно.
Також повідомляють, що серед затриманих – колишній міністр економіки Зураб Алавідзе і його син.
В МВС пояснили розгін протесту агресивними діями протестувальників, які обстрілювали поліцію феєрверками і кидались камінням.
Омбудсмен Грузії заявляє, що до початку силового розгону акція була мирною і підстав для втручання у свободу зібрання не було.
У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року. При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції.