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Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

15 червня 2023, 20:51
Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: unian.ua
Хорватія засудила Голодомор 1932-1933 років.

У Хорватії у четвер, 15 червня, уряд підтримав ініціативу парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. 

Про це сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, пише Nova.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що визнають Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років, як злочину геноциду проти українського народу. 

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович. 

Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу. 13 червня Люксембург визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідну резолюцію ухвалила Палата депутатів. 

Голодоморгеноцидвійна в Україніросія окупанти

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