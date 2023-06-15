Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Хорватія засудила Голодомор 1932-1933 років.

У Хорватії у четвер, 15 червня, уряд підтримав ініціативу парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, пише Nova.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що визнають Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років, як злочину геноциду проти українського народу.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу. 13 червня Люксембург визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідну резолюцію ухвалила Палата депутатів.