Уряд Ірландії дозволив відправку військових для охорони посольства у Києві

Ірландський уряд схвалив деякі законодавчі зміни, але це ще не все.

Уряд Ірландії схвалив законодавчі зміни, які дозволять направити до Києва підрозділи спецпризначення, пишуть низка ірландських ЗМІ. У столиці України вони б захищали ірландських урядовців.

Як пише Irish Independent, згідно з пропозиціями, такі зміни означають, що лише Кабінет міністрів і Парламент Ірландії зможуть затверджувати розгортання військ. Ці пропозиції ще представлять на розгляд парламенту в цілому.

Законопроєкт про введення змін направлять на попередній законодавчий розгляд, як тільки сформують спеціальний комітет Дойл Ерен (нижньої палати парламенту – ред.) з питань безпеки та оборони. Наразі ця можливість заблокована внаслідок триваючої суперечки Дойл Ерен щодо прав на виступ.

У The Irish Times зазначили, що особовий склад крила армійських рейнджерів (ARW), підрозділу спеціального призначення Сил оборони, мав прибути в Україну для захисту ірландських посадовців у 2022 році. Це мало відбутися після того, як Ірландія знову відкрила своє посольство в Україні, через сім місяців після повномасштабного вторгнення рф.

Однак тоді уряд отримав юридичну консультацію про те, що не існує конкретного законодавчого положення про розгортання ірландських військ для виконання обов'язків з охорони. І це попри те, що раніше ірландських солдатів відправляли на кілька подібних місій.

Через це ірландська делегація стала однією з небагатьох країн Європейського Союзу без офіційної групи особистої охорони. Міністерство закордонних справ Ірландії було змушене найняти приватну охоронну компанію для захисту посла Терези Хілі та її офіційних осіб. Тоді співробітники ARW також не змогли супроводжувати високопосадовців під час візитів до Києва.

Відповідно до законопроєкту, схваленого Кабінетом міністрів, збройні сили тепер зможуть розгортатися за кордоном для виконання охоронних функцій, що відкриває шлях до того, аби ARW взяла на себе охорону посольства у Києві та інших небезпечних об'єктів по всьому світу.

Особиста охорона є однією з основних навичок ВПС, яка вважається найбільш підготовленим підрозділом у Збройних силах.

У Міноборони Ірландії зазначили, що зміни є «особливо важливими з огляду підтримки ірландських громадян, одночасно сприяючи захисту наших посольств і виконанню обов'язків з особистої охорони за кордоном».

Основна увага законопроєкту зосереджена на реформі потрійної заборони і скасуванні необхідності схвалення ООН перед відправкою більш ніж 12 миротворців за кордон.

Нове законодавство також збільшить кількість військовослужбовців, яких можуть відправити за кордон без схвалення парламенту, з 12 до 50 осіб. Це дозволить забезпечити негайне реагування на надзвичайні ситуації, такі як вимога евакуації цивільного населення.

Члени опозиційних партій різко розкритикували демонтаж потрійної заборони і заявили, що це є частиною зусиль уряду, спрямованих на підрив військового нейтралітету Ірландії.

Віцепрем’єр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що в рамках потрійного блокування "такі країни, як росія, мають право накладати вето на участь Ірландії в місіях через їхню роль постійних членів Ради Безпеки ООН".

"Ми не вважаємо, що путін або інші лідери повинні мати право вето на розгортання наших військ", – додав Гарріс.