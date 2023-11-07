Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд Ірландії планує зобов'язати українських біженців платити за житло

07 листопада 2023, 14:07
Уряд Ірландії планує зобов'язати українських біженців платити за житло
Фото: travelchannel.com
За даними уряду, щотижня до Ірландії прибувають 500-800 українців.
Уряд Ірландії планує до кінця 2023 року здійснити заходи, щоб зобов'язати українських біженців платити за житло, а також змінити соціальні виплати.
 

Як повідомляє The Irish times, про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

"Українцям тут, як і раніше, будуть раді. Жоден українець, який приїжджає до Ірландії, не буде відкинутий, цього не станеться. Однак ситуація, яку ми маємо на цей час, полягає в тому, що їхня кількість дуже велика. Це чинить величезний тиск на розміщення", - сказав Варадкар.

За його словами, відповідні заходи потрібні, аби сповільнити приплив мігрантів, щоб уряд Ірландії мав більше часу для вирішення інших питань, пов'язаних із розміщенням та проживанням біженців.

"Ми не можемо закривати очі на той факт, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми розміщуємо людей у наметах і в опалювальних вагончиках. У нас немає житла. Це не та ситуація, в якій ми хочемо бути. Але якщо ми зможемо сповільнити кількість людей, які прибувають, то у нас є шанс вийти з цієї ситуації", - сказав Варадкар.

За даними уряду, щотижня до Ірландії прибувають 500-800 українців, близько третини з яких перед цим просили тимчасового захисту в інших європейських країнах.

Близько 14 000 українських біженців вже працюють, але уряд розглядає можливість внесення змін до системи соціальних виплат, щоб заохотити більшу кількість біженців до працевлаштування.

 

ірландіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Газа та Україна. Як втрати на війні впливають на наближення миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 11:52
Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна здатна перемогти. Але не без допомоги Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 08:59
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється