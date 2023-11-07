Уряд Ірландії планує зобов'язати українських біженців платити за житло

Уряд Ірландії планує до кінця 2023 року здійснити заходи, щоб зобов'язати українських біженців платити за житло, а також змінити соціальні виплати.

Як повідомляє The Irish times, про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

"Українцям тут, як і раніше, будуть раді. Жоден українець, який приїжджає до Ірландії, не буде відкинутий, цього не станеться. Однак ситуація, яку ми маємо на цей час, полягає в тому, що їхня кількість дуже велика. Це чинить величезний тиск на розміщення", - сказав Варадкар.

За його словами, відповідні заходи потрібні, аби сповільнити приплив мігрантів, щоб уряд Ірландії мав більше часу для вирішення інших питань, пов'язаних із розміщенням та проживанням біженців.

"Ми не можемо закривати очі на той факт, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми розміщуємо людей у наметах і в опалювальних вагончиках. У нас немає житла. Це не та ситуація, в якій ми хочемо бути. Але якщо ми зможемо сповільнити кількість людей, які прибувають, то у нас є шанс вийти з цієї ситуації", - сказав Варадкар.

За даними уряду, щотижня до Ірландії прибувають 500-800 українців, близько третини з яких перед цим просили тимчасового захисту в інших європейських країнах.

Близько 14 000 українських біженців вже працюють, але уряд розглядає можливість внесення змін до системи соціальних виплат, щоб заохотити більшу кількість біженців до працевлаштування.