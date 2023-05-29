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Уряд Іспанії розпускає парламент і проводитиме дострокові вибори

29 травня 2023, 14:32
Уряд Іспанії розпускає парламент і проводитиме дострокові вибори
Фото: з вільного доступу
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні оголосив про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 23 липня.

На такі дії прем’єр пішов через програш його партії PSOE.

Про це повідомляє Reuters

"Я прийняв це рішення, вивчивши результати вчорашніх виборів. Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього. Ось чому, як прем’єр-міністр і генеральний секретар PSOE, я особисто приймаю результати", - сказав Санчес.

Соціалістична робітнича партія Санчеса програла на місцевих виборах в Іспанії опозиційним консерваторам, яка отримала перемогу в низці ключових мерій та регіонах.

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