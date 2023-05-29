Уряд Іспанії розпускає парламент і проводитиме дострокові вибори
На такі дії прем’єр пішов через програш його партії PSOE.
Про це повідомляє Reuters.
"Я прийняв це рішення, вивчивши результати вчорашніх виборів. Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього. Ось чому, як прем’єр-міністр і генеральний секретар PSOE, я особисто приймаю результати", - сказав Санчес.
Соціалістична робітнича партія Санчеса програла на місцевих виборах в Іспанії опозиційним консерваторам, яка отримала перемогу в низці ключових мерій та регіонах.