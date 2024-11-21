Уряд Іспанії схвалив міграційну реформу

Іспанії потрібно близько 250 тис. зареєстрованих іноземних працівників на рік

Уряд Іспанії, який очолює коаліція лівих сил, схвалив реформу міграційної політики, спрямовану, як заявляє влада, на задоволення потреб на ринку праці.

Про це пише Euronews.

Нові правила прискорюють процес легалізації мігрантів та нададуть додаткові трудові права. Протягом наступних трьох років близько 300 тис. нелегальних мігрантів щорічно отримуватимуть дозвіл на проживання та дозвіл на роботу.

"Постанова відкриває двері, які раніше були зачинені, у трьох областях: навчання, працевлаштування та родина. Три галузі, які ведуть до інклюзії, але з високими стандартами з погляду юридичних вимог та прав людини", – заявила міністр соцзабезпечення та міграції Ельма Саїз.