Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який дозволяє юридичну зміну статі з 14 років

Законопроєкт про "самоідентифікацію" встановлює вікові обмеження, коли люди віком від 14 до 16 років потребують схвалення батьків. У травні група політичних партій запропонувала надати дітям повну свободу щодо зміни статі у документах, однак парламент це не підтримав

Уряд Іспанії у вівторок ухвалив перший проєкт закону, який дозволить кожному старше 14 років юридично змінювати стать без медичного діагнозу або гормональної терапії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Проєкт закону, який буде винесений на громадські слухання перед другим читанням в уряді та, зрештою, голосуванням у нижній палаті парламенту, скасовує вимогу щодо дворічної гормональної терапії та психологічної оцінки людей, які хочуть змінити стать в офіційних документах.

Законопроєкт про "самоідентифікацію" встановлює вікові обмеження, коли люди віком від 14 до 16 років потребують схвалення батьків. У травні група політичних партій запропонувала надати дітям повну свободу щодо зміни статі у документах, однак парламент це не підтримав.

Активісти та сім'ї трансгендерних дітей заявляють, що законопроєкт заходить не надто далеко, тоді як деякі феміністичні асоціації виступають проти нього, кажучи, що він порушує права жінок.

Проєкт ставить Іспанію в центр європейських дискусій щодо прав лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів (ЛГБТ), а лідери Європейського Союзу минулого тижня зіткнулися з прем'єр-міністром Угорщини щодо нового угорського закону проти ЛГБТ.

У разі схвалення законопроєкту Іспанія має приєднатися до двох десятків країн, які прагнуть відокремити вибір статі від медичних процедур, і стане найбільшою європейською економікою, яка запровадить самоідентифікацію.