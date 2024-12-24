​Уряд Італії погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну

Йдеться про дозвіл на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання.

Італійський кабмін погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну.

“Кабінет прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні в понеділок схвалив законодавчий указ, який містить “термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України”, - йдеться у повідомленні.

ANSA нагадало, що наступного липня в Італії відбудеться конференція з питань відновлення України.

Нагадаємо, що на початку грудня повідомлялось, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України, який ймовірно схвалять до кінця 2024 року.