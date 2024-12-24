Уряд Італії погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну
24 грудня 2024, 09:15
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Йдеться про дозвіл на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання.
Італійський кабмін погодився продовжити дозвіл на постачання зброї в Україну.
Про це повідомляє ANSA.
“Кабінет прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні в понеділок схвалив законодавчий указ, який містить “термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України”, - йдеться у повідомленні.
ANSA нагадало, що наступного липня в Італії відбудеться конференція з питань відновлення України.
Нагадаємо, що на початку грудня повідомлялось, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України, який ймовірно схвалять до кінця 2024 року.