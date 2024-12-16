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Уряд Італії схвалив черговий пакет військової допомоги для України

16 грудня 2024, 16:31
Уряд Італії схвалив черговий пакет військової допомоги для України
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Вміст пакета військової допомоги є засекреченим.
Уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.
 
Про це пише ANSA.
 
Про схвалення 10-го пакета військової допомоги для України виділеного на тлі її боротьби з російською агресією, оголосить у середу міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомили джерела видання. 
 
Вміст пакета військової допомоги є засекреченим.
 
"Італія поруч з Києвом у всебічній прихильності до справедливого миру, який не може завершитися капітуляцією України", — заявив Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
 
Таяні також нагадав, що триває робота над "другою мирною конференцією також за участю росії, з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія". Він додав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи у Фьюджі "ми знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення".
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