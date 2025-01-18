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Уряд Ізраїлю схвалив угоду з Хамас про припинення вогню

18 січня 2025, 12:17
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з Хамас про припинення вогню
Фото: з вільного доступу
Припинення вогню набуде чинності о 06:30 за Гринвічем у неділю.
Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупуванням Хамас про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа.
 
Про це пише Reuters, посилаючись на заяву на сайті уряду Ізраїлю.
 
"Уряд схвалив рамки повернення заручників. Рамки звільнення заручників набудуть чинності в неділю", - йдеться в заяві.
 
Угоду було ратифіковано після більш ніж шестигодинного засідання. Група міністрів із 33 осіб схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше в п'ятницю кабінетом безпеки. В уряді "за" проголосували 24 міністри, 8 - "проти".
 
Припинення вогню набуде чинності о 06:30 за Гринвічем у неділю. 
 
Нагадаємо, 17 січня Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив підписання угоди з Хамас про припинення вогню і звільнення заручників.
 
На першому етапі угоди заручників, утримуваних Хамас, обміняють на ув'язнених і затриманих, яких утримують у в'язницях Ізраїлю. Мають звільнити 33 із 98 ізраїльських заручників. Натомість Ізраїль звільнить понад 700 палестинських ув'язнених, зокрема 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян, а також тисячу палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.
 
Також у Сектор Газа буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема 600 вантажівок із гуманітарною допомогою і 50 бензовозів, а також 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

 

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