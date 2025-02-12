Уряд Латвії планує передати Україні батальйонний комплект бронетранспортерів

Торік Латвія виділила понад 0,25% свого ВВП на допомогу Україні.

Уряд Латвії планує передати Силам оборони України 42 бронетранспортери, що відповідає батальйонному комплекту.

Про це повідомляє видання "АрміяInform" з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

"Ми оголосимо про нову допомогу у вигляді 42 бронетранспортерів, що відповідає кількості бронемашин для батальйону. Ми також продовжуємо співголовувати у Коаліції дронів та беремо участь у навчанні українських військових", — сказав Андріс Спрудс.

Також міністр оборони нагадав, що торік на допомогу Україні Латвія виділила понад 0,25% свого ВВП.

"Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримку України. Необхідно наголосити, що будь-які переговори щодо миру необхідно проводити з позиції сили. Також потрібні практичні кроки: фінансова підтримка, військова допомога", — додав латвійський міністр.