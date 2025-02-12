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Уряд Латвії планує передати Україні батальйонний комплект бронетранспортерів

12 лютого 2025, 21:55
Уряд Латвії планує передати Україні батальйонний комплект бронетранспортерів
Фото: з вільних джерел
Торік Латвія виділила понад 0,25% свого ВВП на допомогу Україні.
Уряд Латвії планує передати Силам оборони України 42 бронетранспортери, що відповідає батальйонному комплекту.
 
Про це повідомляє видання "АрміяInform" з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.
 
"Ми оголосимо про нову допомогу у вигляді 42 бронетранспортерів, що відповідає кількості бронемашин для батальйону. Ми також продовжуємо співголовувати у Коаліції дронів та беремо участь у навчанні українських військових", — сказав Андріс Спрудс.
 
Також міністр оборони нагадав, що торік на допомогу Україні Латвія виділила понад 0,25% свого ВВП.
 
"Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримку України. Необхідно наголосити, що будь-які переговори щодо миру необхідно проводити з позиції сили. Також потрібні практичні кроки: фінансова підтримка, військова допомога", — додав латвійський міністр.
Латвіявійна в Україніросія окупанти

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