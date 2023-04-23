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ПОЛІТИКА

Уряд Латвії виділить 4 млн євро на навчання українських біженців латиській мові

23 квітня 2023, 12:16
Уряд Латвії виділить 4 млн євро на навчання українських біженців латиській мові
Фото: з вільних джерел
Метою програми є популяризація використання латиської мови серед громадян України.

Уряд Латвії ухвалив рішення про фінансування у розмірі понад 4 млн євро, щоб забезпечити навчання українських біженців латиській мові.

Про це повідомляє Delfi.

У 2023 році планується прийняти в Латвії 40 000 українських цивільних осіб, з яких 65% або 26 000 будуть дорослі.

"Цивільні особи України в Латвії хочуть все більше і більше залучатися до працевлаштування. Для забезпечення ширших можливостей для роботи, а також для сприяння соціально-економічній інтеграції людей у латвійське суспільство необхідне знання латиської мови", -зазначає пресслужба Мінкульту.

Метою програми є популяризація використання латиської мови серед громадян України шляхом надання безоплатних уроків латиської мови, починаючи з рівня володіння мовою А1, для повнолітніх громадян України, зокрема неповнолітніх громадян України із середньою освітою, в усіх регіонах Латвії та незалежно від тривалості перебування в країні.

Фінансування, що перерозподіляється державою, призначене для організації курсів латиської мови до 31 грудня цього року. На реалізацію проектів програми, що адмініструється Фондом інтеграції суспільства (SIF), виділено 3990400 євро, а на адміністрування програми - ще 39436 євро.

Минулого року в результаті проведеного SIF конкурсу програми, що фінансується з держбюджету, було укладено 31 договір з організаціями, які проводять уроки латиської мови у всіх регіонах Латвії. Уроки латиської мови відвідали 3507 осіб (2249 осіб успішно освоїли рівень володіння мовою А1, 350 осіб - рівень А2).

війнаукраїнські біженціЛатвія

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