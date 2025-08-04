Уряд Литви пішов у відставку
04 серпня 2025, 14:07
Фото: news.mail.ru
Протягом 15 днів на розгляд Сейму мають подати кандидатуру нового прем'єр-міністра.
Уряд Литви подав у відставку після заяви прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса про складання повноважень.
Про це пише мовник LRT.
"Прийнявши рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра, повідомляю, що дев'ятнадцятий уряд Литви йде у відставку. Звучить, можливо, трохи драматично, але я подаю у відставку, а ви продовжите роботу тимчасово, поки новий прем'єр-міністр не вирішить, які, як і в якому обсязі будуть зміни", — сказав литовський прем'єр на початку засідання.
Сьогодні Палуцкас повинен подати президенту Литви Гітанасу Науседі прохання про відставку.
Тимчасовим главою уряду можуть призначити чинного міністра фінансів Рімантаса Шаджюса.
Згідно з процедурою, президент Литви Гітанас Науседа має підписати указ про відставку уряду та призначити тимчасово виконуючого обов'язки до призначення нового Кабміну.
Протягом 15 днів на розгляд Сейму мають подати кандидатуру нового прем'єр-міністра. Також Соціал-демократична партія, яка має найбільшу фракцію в парламенті подасть кандидатуру на посаду прем'єра.
Якщо Сейм затвердить нового прем'єра, то не пізніше ніж через 15 днів він повинен представити парламенту склад нового уряду та програму роботи, узгоджену з президентом Науседою.