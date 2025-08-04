Уряд Литви пішов у відставку

Протягом 15 днів на розгляд Сейму мають подати кандидатуру нового прем'єр-міністра.

Уряд Литви подав у відставку після заяви прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса про складання повноважень.

Про це пише мовник LRT.

"Прийнявши рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра, повідомляю, що дев'ятнадцятий уряд Литви йде у відставку. Звучить, можливо, трохи драматично, але я подаю у відставку, а ви продовжите роботу тимчасово, поки новий прем'єр-міністр не вирішить, які, як і в якому обсязі будуть зміни", — сказав литовський прем'єр на початку засідання.