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Уряд Литви тимчасово очолив міністр фінансів Шаджюс

05 серпня 2025, 15:55
Уряд Литви тимчасово очолив міністр фінансів Шаджюс
Фото: EPA/UPG
Рімантас Шаджюс виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра Литви, доки парламент не обере новий уряд.
Міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс був призначений тимчасовим прем'єр-міністром після відставки Гінтавтаутаса Палуцкаса та його уряду.
 
Про це пише Politico.
 
Шаджюс обійняв посаду вчора і виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра Литви, доки парламент не обере новий уряд. Він є членом лівоцентристської Соціал-демократичної партії Литви та був міністром фінансів країни за президентства Палуцкаса.
 
Оскільки Соціал-демократи є найбільшою фракцією в литовському парламенті, очікується, що вони запропонують нового кандидата на посаду прем'єр-міністра. За повідомленнями місцевих ЗМІ, висунення кандидатури має відбутися завтра. Президент Гітанас Науседа офіційно висуває кандидата, якого потім має затвердити парламент.
 
Після затвердження новий прем'єр-міністр має 15 днів, щоб представити склад кабінету міністрів та подати програму уряду на затвердження парламенту. Шаджюс не входить до числа головних кандидатів на цю посаду.
 
Колишній прем'єр-міністр Палуцкас пішов у відставку минулого тижня на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.
 
Політичний ветеран, Шаджюс тричі обіймав посаду міністра фінансів, його перший термін розпочався у 2007 році. Під час його другого терміну, між 2012 і 2016 роками, Литва приєдналася до єврозони. У червні він був кандидатом на посаду президента Єврогрупи, але зняв свою кандидатуру через недостатню підтримку.

 

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