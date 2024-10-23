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Уряд Литви виділяє €1 млн допомоги на євроінтеграцію України

23 жовтня 2024, 20:31
Уряд Литви виділяє €1 млн допомоги на євроінтеграцію України
Фото: з вільного доступу
Фінансування розподілене на три роки.
Кабмін Литви схвалив виділення 1 мільйона євро для підтримки євроінтеграційних процесів України в рамках проєкту "Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України", що фінансується Європейською комісією.
 
Про це пише LRT.
 
Кошти будуть розподілені впродовж трьох років: 330 тис. євро у 2025 і 2026 роках, і 340 тис. євро у 2027 році.
 
Проєкт націлений на зміцнення державних інститутів України та підвищення їхнього потенціалу у сфері координації та моніторингу інтеграції з ЄС, гармонізації законодавства та поліпшення комунікації з питань євроінтеграції.
 
Литва, будучи одним із ключових прихильників України від початку російського вторгнення, продовжує активно підтримувати процес її інтеграції до ЄС.
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