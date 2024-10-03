Уряд Литви вимагає від Міжнародного кримінального суду розслідувати частину злочинів лукашенка – DW

Юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго.

Литва зібрала докази злочинів режиму олександра лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі.

Про це повідомило видання DW.

"Прокурор МКС Карім Хан у своїй заяві вже підтвердив отримання литовського звернення, однак це не означає автоматичний початок розслідування", – йдеться у матеріалі.

Як зазначає адвокат, наразі є три варіанти розвитку подій: прокурор може почати розслідування, а може відмовити в розслідуванні, або буде тривале вивчення цих матеріалів прокурором у порядку попереднього вивчення.