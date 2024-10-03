Уряд Литви вимагає від Міжнародного кримінального суду розслідувати частину злочинів лукашенка – DW
03 жовтня 2024, 19:55
Юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго.
Литва зібрала докази злочинів режиму олександра лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі.
Про це повідомило видання DW.
"Прокурор МКС Карім Хан у своїй заяві вже підтвердив отримання литовського звернення, однак це не означає автоматичний початок розслідування", – йдеться у матеріалі.
Як зазначає адвокат, наразі є три варіанти розвитку подій: прокурор може почати розслідування, а може відмовити в розслідуванні, або буде тривале вивчення цих матеріалів прокурором у порядку попереднього вивчення.
Видання пише, що якщо прокурор усе ж таки почне розслідування ситуації щодо білорусі, то вже від нього самого залежатиме, що відбуватиметься в рамках розслідування.
"Потрібно розуміти, що МКС здійснює індивідуальне кримінальне переслідування, тобто там обвинувачують не режим загалом, а видають ордери на імена конкретних обвинувачених. Прокурор оцінить отриману інформацію й ухвалить рішення, чи є підстава, щоб видати ордер на арешт конкретних осіб", – каже юристка-міжнародниця, експертка Білоруського гельсінського комітету Катерина Дейкало.
Водночас юристи наголошують, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго і не завжди приводять до бажаного результату.
"У зв'язку з цим голова НАУ Латушко, упевнений у тому, що МКС видасть ордер на арешт лукашенка, закликає до участі й інші держави-члени МКС, на території яких перебувають білоруси, які покинули білорусь через репресії", – йдеться у матеріалі.