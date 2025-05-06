Уряд Мерца сформовано: деталі

Міністри склали присягу.

У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу.

17 міністрів прибули в палац Бельвю (резиденцію президента Німеччини). Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив їм свідоцтва про призначення.

Потім вони повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.

Таким чином, нові посади отримали: