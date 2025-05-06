Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд Мерца сформовано: деталі

06 травня 2025, 21:07
Уряд Мерца сформовано: деталі
Фото: з вільного доступу
Міністри склали присягу.
У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу.
 
Про це повідомляєSpiegel.
 
17 міністрів прибули в палац Бельвю (резиденцію президента Німеччини). Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив їм свідоцтва про призначення.
 
Потім вони повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.
 
Таким чином, нові посади отримали:
  • Ларс Клінгбейл (віце-канцлер і міністр фінансів);
  • Катерина Райхе (міністр економіки);
  • Йоганн Вадефул (міністр закордонних справ);
  • Борис Пісторіус (міністр оборони);
  • Александр Добріндт (міністр внутрішніх справ);
  • Бербель Бас (міністр праці);
  • Патрік Шнідер (міністр транспорту);
  • Ніна Варкен (міністр охорони здоров'я);
  • Верена Хубертц (міністр будівництва);
  • Дороті Бер (міністр досліджень);
  • Карін Прін (міністр освіти і у справах сім'ї);
  • Карстен Вільдбергер (міністр із цифрових питань і державної модернізації);
  • Алоїз Райнер (міністр сільського господарства);
  • Стефані Хубіг (міністр юстиції);
  • Карстен Шнайдер (міністр навколишнього середовища);
  • Рим Алабалі-Радован (міністр з питань сприяння розвитку);
  • Торстен Фрай (федеральний міністр з особливих справ).
 
Варто зауважити, що найбільш важливими для України є призначення нового міністра закордонних справ, а також міністра оборони.
 
Німеччинаурядвійна в Україні

Останні матеріали

Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється