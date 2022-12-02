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ПОЛІТИКА

Уряд Нідерландів блокує вступ Болгарії до Шенгену

02 грудня 2022, 21:08
Уряд Нідерландів блокує вступ Болгарії до Шенгену
болгарія
Наступного тижня Нідерланди дадуть згоду на приєднання Румунії та Хорватії до Шенгенської зони, але заблокують вступ Болгарії

Наступного тижня Нідерланди дадуть згоду на приєднання Румунії та Хорватії до Шенгенської зони, але заблокують вступ Болгарії. Відповідне рішення сьогодні ухвалив нідерландський уряд, повідомляє NOS.

Розширення Шенгену на три країни стоїть на порядку денному зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС 8 грудня.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що поки що "ще занадто рано" давати згоду на вступ Болгарії.

"Тільки тоді, коли буде зрозуміло, що країна є добре функціонуючою конституційною державою, яка здатна боротися з корупцією та організованою злочинністю, Нідерланди можуть зробити нову оцінку", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра Марка Рютте, це буде "можливо, наступного року", але до цього часу залишаються занепокоєння щодо прикордонного контролю.

"Ви теоретично ризикуєте, що через таку країну почнеться міграційний потік", - сказав він.

Він насамперед хоче виключити можливість нелегального перетину кордону між Туреччиною і Шенгенською зоною в Болгарії "з купюрою в 50 євро".

Раніше проти вступу Болгарії до Шенгену також висловилася Швеція.


ЄСНідерландиБолгаріяшенген

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