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ПОЛІТИКА

Уряд Нідерландів додатково виділяє €4,4 млрд на гуманітарну та військову підтримку України

15 квітня 2024, 15:05
Уряд Нідерландів додатково виділяє €4,4 млрд на гуманітарну та військову підтримку України
Фото: з вільних джерел
Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

Кабінет міністрів Нідерландів виділив додаткові кошти для України. Зокрема, на військову та гуманітарну підтримку Києва в період 2024-2026 років буде виділено додатково €4,4 млрд.

Про це повідомляє прес-служба уряду Нідерландів.

"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані", - йдеться в повідоменні.

Окрім цього, Нідерланди також погодили виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення своєї протиповітряної оборони та виробництво боєприпасів для власної армії.

Нідерланди є одним із союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали українським захисникам озброєння загальною вартістю понад €2,8 млрд. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.

Нідерландидопомога Українівійна

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