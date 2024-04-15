Уряд Нідерландів додатково виділяє €4,4 млрд на гуманітарну та військову підтримку України

Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

Кабінет міністрів Нідерландів виділив додаткові кошти для України. Зокрема, на військову та гуманітарну підтримку Києва в період 2024-2026 років буде виділено додатково €4,4 млрд.

Про це повідомляє прес-служба уряду Нідерландів.

"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані", - йдеться в повідоменні.

Окрім цього, Нідерланди також погодили виділення додаткових 500 мільйонів євро на посилення своєї протиповітряної оборони та виробництво боєприпасів для власної армії.

Нідерланди є одним із союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вони вже надали українським захисникам озброєння загальною вартістю понад €2,8 млрд. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.