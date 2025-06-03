Уряд Нідерландів готується до відставки через розпад коаліції

Ймовірно, в країні проведуть позачергові вибори.

На тлі розпаду правлячої коаліції прем'єр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його уряд запропонує піти у відставку, але продовжить виконувати свої обов'язки. Це створює умови для дострокових виборів в країні.

Про це пише Bloomberg.

"Останніми днями я кілька разів давав зрозуміти всім чотирьом лідерам фракції, що падіння уряду, на мою думку, буде непотрібним і безвідповідальним. На національному та міжнародному рівнях ми стикаємося з великими викликами, і як ніколи раніше нам потрібна надійність", — заявив Схооф.

У вівторок лідер ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс вивів свою політсилу з уряду через відмову трьох коаліційних партнерів погодитися з його міграційним планом.Він хотів закрити кордон для шукачів притулку, тимчасово припинити возз'єднання сімей та повернути шукачів притулку до Сирії.

Журналісти вказують, що уряд меншості у Нідерландах малоймовірний. Зазначається, що решта коаліційних партій спочатку зʼясують, чи можуть вони працювати в іншій формі. Якщо ж цього не вдасться зробити, то у Нідерландах проведуть нові вибори.

Для виборців у Нідерландах провідною проблемою є міграція, що підживлюється однією з найгірших житлових криз у Європі та зростанням вартості життя. На останніх виборах, на яких перемогла ультраправа партія Вілдерса, країна відмовилась від ліберальної імміграційної політики, а сам політик пообіцяв запровадити "найсуворішу політику надання притулку в історії".

Попри перемогу на виборах влітку минулого року, голландські коаліційні партії відмовилися призначити Вілдерса прем'єром. Очільником уряду обрали безпартійного колишнього керівника розвідки Схоофа.

Підтримка "Партії свободи" останнім часом знижувалася, але після представлення Вілдерсом свого міграційного плану вона відновила позиції та залишається найпопулярнішою в країні. Опитування Ipsos на початку травня показало, що ця партія отримає 29 місць на виборах. Зараз вона має 37 місць в парламенті.