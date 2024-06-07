Уряд Німеччини дратує партнерів планом щодо України – ЗМІ

Для практично усіх інших союзників ці аргументи Берліна нібито виглядають абсолютно "незрозумілими" і "непотрібним озиранням на росію".

Німеччина нібито викликає роздратування багатьох союзників у Північноатлантичному альянсі тим, що опирається слову "місія" у назві нової програми підтримки України.

Таку інформацію від дипломатичних джерел отримало агентство dpa, після чого її поширили інші німецькі ЗМІ.

Програму нібито хочуть назвати NATO Mission Ukraine, а Німеччина висловлюється проти слова "місія" через побоювання, що це створить хибне враження про нібито наміри НАТО відправляти в Україну західних військових і російська пропаганда додатково скористається цим для просування наративу про "агресивний блок" та всілякої дезінформації.

Для практично усіх інших союзників ці аргументи Берліна нібито виглядають абсолютно "незрозумілими" і "непотрібним озиранням на росію".

При цьому Німеччина повністю підтримує змістовну складову плану підтримки.

Зі свого боку Берлін нібито пропонує назвати програму підтримки PACT, що буде скороченням від Pledge Assistance Coordination and Training та дослівно описуватиме, що план НАТО передбачає координацію військової допомоги Україні. Але серед інших союзників ця ідея не знайшла підтримки.

В МЗС Німеччини відмовилися від офіційних коментарів з приводу цих дебатів, посилаючись на конфіденційність перемовин між союзниками.

Нагадаємо, обговорення стосуються переходу до НАТО тієї координаційної роботи з підтримки України, яку досі здійснювали у форматі "Рамштайн" під лідерством США – через непередбачуваність подальшої політики Штатів у разі перемоги Дональда Трампа. Про нову програму мають фінально домовитися на саміті у Вашингтоні.