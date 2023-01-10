Уряд Німеччини передасть більше 700 дизельних генераторів для підтримки української енергосистеми

Перші 10 генераторів, потужністю від 450 кВт уже доставлено на склад, звідки їх буде передано виробникам продуктів харчування, що розташовані на постраждалих від війни територіях

Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини передасть більше 700 генераторів для підтримки української енергосистеми. Із них, щонайменше 25 генераторів буде надано виробникам продуктів харчування, зокрема, для виробництва хліба, молока, продукції тваринництва, забезпечення електроенергією складів зберігання тощо, інформує Міагрополітики України.

"Ми щиро дякуємо Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) та Міністерству аграрної політики та продовольства України за допомогу з розповсюдженням генераторів для виробників продовольства. Це надзвичайно важливо для підтримки виробництва і забезпечення продовольчої безпеки населення, зокрема, у найбільш постраждалих областях", - зазначив Франк Мюллер, аграрний аташе Посольства Німеччини в Україні.

Перші 10 генераторів, потужністю від 450 кВт уже доставлено на склад, звідки їх буде передано виробникам продуктів харчування, що розташовані на постраждалих від війни територіях та районах, до яких нещодавно відновлено доступ.

"Терористичні атаки на енергетичні об’єкти продовжуються, це загроза не лише для енергопостачання, а й для харчової та продовольчої безпеки. Тому що без електроенергії не буде елементарних базових продуктів, таких як хліб, молочні та м’ясні продукти", - сказав Денис Башлик, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

"Ця активність є частиною наших ширших спільних зусиль щодо підтримки українських аграріїв у 2023. Цього року ми продовжимо допомагати фермерам критично важливими ресурсами, такими як генератори, насіння та засоби для зберігання зерна", - додав П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні.