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ПОЛІТИКА

Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги для України

20 жовтня 2023, 17:04
Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги для України
Фото: з вільного доступу
Також прибудуть БПЛА та інше оснащення.

Німеччина сьогодні, 20 жовтня, відзвітувала про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Київ отримає додаткові зенітки Gepard.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Що увійшло в новий пакет допомоги

  • 3 зенітні установки Gepard;
  • 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 20 БпЛА Vector;
  • 1 мостоукладач Biber;
  • 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;
  • 13 машин охорони кордону;
  • 3872 димових снарядів 155-мм.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.

Німеччинадопомогавійна

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