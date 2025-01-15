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ПОЛІТИКА

Уряд Німеччини планує дозволити військовим збивати дрони у разі загрози

15 січня 2025, 20:31
Уряд Німеччини планує дозволити військовим збивати дрони у разі загрози
Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Бундестагу.

Уряд Німеччини хоче дати право Збройним силам збивати дрони — виключно у випадку, якщо вони загрожують людям чи критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє німецький мовник ZDF та BBC.

Йдеться про зміни до закону про авіаційну безпеку, які внесли представники Федеральної влади 15 січня. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Бундестагу.

За посилення захисту ключових об’єктів виступили міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер. Припускають, що безпілотники у небо Німеччини можуть запускати іноземні держави з метою шпигунства чи саботажу.

Фезер підкреслила, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дрони стали використовувати дедалі частіше. Це створює виклики для правоохоронців та їхніх технологій, додала посадовиця.

Чинне законодавство країни дозволяє військовим відволікати дрони, погрожувати застосуванням сили або робити попереджувальні постріли. Однак збивати цілі заборонено, навіть якщо вони становлять серйозну небезпеку.

Німеччинадрони

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