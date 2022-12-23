Уряд Німеччини розглядає можливість поставок Україні додаткової зброї

Раніше Німеччина вже поставила інші види ППО, зокрема систему "Iris-Т", яка може захистити від атаки ціле місто

Уряд Німеччини вивчає питання про те, чи може він надати ще більшу підтримку ЗСУ у захисті від російських повітряних атак, сказала міністр закордонних справ Анналена Бербок, пише RND.

"На тлі постачання Patriot ми також ще раз розглянемо, що ще ми можемо поставити, тому що ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", - заявила Бербок, коментуючи рішення США передати Україні системи ППО Patriot.

Німеччина також має у своєму розпорядженні ці системи і зовсім нещодавно запевнив Польщу, що три системи будуть розгорнуті на її території. Однак у середу прес-секретар уряду Штеффен Гебештрайт дав зрозуміти, що їх не вистачає для передачі Україні.

Раніше Німеччина вже поставила інші види ППО, зокрема систему "Iris-Т", яка може захистити від атаки ціле місто. Також було надано 30 зенітних установок Gepard.

Наразі планується поставити ще три системи "Iris-Т" і сім Gepard.