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ПОЛІТИКА

Уряд Німеччини розробляє документ, спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни

21 липня 2024, 18:14
Уряд Німеччини розробляє документ, спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни
Фото: з вільного доступу
Стратегічний документ міститиме пункти, які дозволять пришвидшене схвалення будівництва збройових заводів у Німеччині,

Уряд Німеччини працює над документом, що буде спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє Reuters.

Про розробку нової стратегії оборонної модернізації Німеччини повідомив речник міністерства економіки, однак він не надав додаткових деталей.

"Я можу підтвердити, що уряд працює над стратегічним документом для модернізації промисловості оборони та безпеки. Він розробляється в кількох департаментах", - сказав речник.

Незадовго до цього газета Handelsblatt повідомила, що стратегічний документ міститиме пункти, які дозволять пришвидшене схвалення будівництва збройових заводів у Німеччині, включаючи скорочення термінів і обмеження можливості заперечень з боку громадянських ініціатив.

За даними газети, тристороння коаліція Німеччини планує прийняти документ у серпні.

оборонаНімеччина

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