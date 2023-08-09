Уряд Німеччини схвалив кліматичний фонд у розмірі €212 млрд

Фонд, зокрема, спрямований на фінансування енергоефективної реконструкції будівель, декарбонізацію промисловості та розширення використання відновлюваних джерел енергії, електромобільності та зарядної інфраструктури.

Уряд Німеччини ухвалив у середу бюджет свого Фонду клімату та трансформації (KTF) для прискорення зеленого переходу, виділивши 212 млрд євро на різні проєкти з реконструкції будівель, декарбонізації та промисловості в період між 2024 і 2027 роками.

Про це повідомляє Euractiv.

Спеціальний фонд, який не підпадає під зазвичай суворі німецькі правила витрачання коштів, став одним з основних інструментів уряду для фінансування його великих проєктів. Лише на 2024 рік уряд виділив 57,6 млрд євро на різні проєкти – на понад 20 млрд євро більше, ніж у 2023 році.

"Економічним планом KTF ми просуваємо інновації в Німеччині як місці для ведення бізнесу. Ми закладаємо основи для того, щоб декарбонізація та диджиталізація створили можливості для майбутнього", – заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Фонд, зокрема, спрямований на фінансування енергоефективної реконструкції будівель, декарбонізацію промисловості та розширення використання відновлюваних джерел енергії, електромобільності та зарядної інфраструктури.

Створений у 2010 році урядом на чолі з Ангелою Меркель, фонд набув особливого значення після того, як у 2021 році до влади прийшов новий уряд. Для фінансування проєктів, передбачених коаліційною угодою, уряд перерахував 60 мільярдів євро з коштів, виділених на боротьбу з COVID-19, до KTF у 2021 році.

Крім того, уряд фінансує кліматичний фонд за рахунок надходжень від національної та європейської системи торгівлі квотами на викиди. Міністерство фінансів очікує 19 млрд євро у 2024 році лише з цього джерела надходжень.

Найбільша частина нових грошей буде спрямована на модернізацію: 27 мільярдів євро буде виділено на заміну існуючих нафтових і газових систем опалення на кліматично чисті альтернативи, такі як теплові насоси.

Фонд також має на меті виділити Deutsche Bahn 12,5 мільярдів євро в найближчі роки на оновлення та розширення залізничної мережі. Deutsche Bahn роками страждає від затримок, через які запізнюється близько третини всіх поїздів.

Крім того, у 2024 році уряд також планує витратити 4,7 млрд євро на розширення інфраструктури зарядних станцій для електромобілів і 3,8 млрд євро на розвиток водневої промисловості.

Уряд також планує і надалі збільшувати фінансування напівпровідникових проєктів і витратить близько 4 млрд євро на виробництво напівпровідників.

Останнім часом уряд Німеччини інвестує значні кошти в напівпровідникову промисловість. Вчора компанія TSMC оголосила про намір інвестувати 10 мільярдів євро в Німеччину в обмін на 5 мільярдів євро субсидій, а в червні німецький уряд уклав угоду з компанією Intel про інвестиції в розмірі 30 мільярдів євро в обмін на 10 мільярдів євро державної допомоги.