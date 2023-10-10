Уряд Німеччини замовив Rheinmetall 150 тисяч боєприпасів для України

Вартість замовлення складає сотні мільйонів євро.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на виготовлення понад 150 тисяч боєприпасів для України.

Про це повідомила компанія у пресрелізі.

Замовлення включає понад 100 тисяч 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121. Незважаючи на те, що замовником є уряд Німеччини, всі ці боєприпаси призначені для України.

Замовлення має вартість у трьохзначних мільйонах євро. Постачання десятків тисяч снарядів планується на 2023 рік, а решта має бути відвантажена у 2024 році.

Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з Бундесвером. В липні 2023 року Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди на постачання артилерійських боєприпасів із Бундесвером, розширення наявного контракту. Загальний обсяг цього потенційного замовлення становить близько 1,2 млрд євро.