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Уряд Німеччини замовив Rheinmetall 150 тисяч боєприпасів для України

10 жовтня 2023, 14:44
Уряд Німеччини замовив Rheinmetall 150 тисяч боєприпасів для України
Фото з вільного доступу
Вартість замовлення складає сотні мільйонів євро.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на виготовлення понад 150 тисяч боєприпасів для України.

Про це повідомила компанія у пресрелізі.

Замовлення включає понад 100 тисяч 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121. Незважаючи на те, що замовником є уряд Німеччини, всі ці боєприпаси призначені для України.

Замовлення має вартість у трьохзначних мільйонах євро. Постачання десятків тисяч снарядів планується на 2023 рік, а решта має бути відвантажена у 2024 році.

Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з Бундесвером. В липні 2023 року Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди на постачання артилерійських боєприпасів із Бундесвером, розширення наявного контракту. Загальний обсяг цього потенційного замовлення становить близько 1,2 млрд євро.

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