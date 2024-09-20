Уряд Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні до 135 млрд крон

Програму також хочуть продовжити на три роки – з 2027 до 2030 року.

Уряд Норвегії запропонував збільшити підтримку України на 5 мільярдів норвезьких крон (близько 430 млн євро) цього року та надавати щонайменше 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро) на рік до 2030 року.

Про це повідомляє видання Panorama Nyheter.

Загалом уряд запропонував збільшити рамки програми Нансена на підтримку України до 135 мільярдів норвезьких крон (11,5 млрд євро), заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре після зустрічі з лідерами парламенту в Стортингу в п'ятницю.

Програму також хочуть продовжити на три роки – з 2027 до 2030 року.

"Ми запропонували запровадити нижню межу для нашої підтримки України, де 15 мільярдів норвезьких крон становитимуть основу підтримки щороку, замість стелі у 75 мільярдів норвезьких крон для всієї програми", – пояснює Стьоре.

Він каже, що з нижньою межею буде дві можливості на рік розглянути додаткові асигнування на додаток до того, що передбачено в державному бюджеті.

Програма Нансена – це збірна назва норвезької підтримки України, як військової, так і цивільної.

"Наслідки війни є абсолютно, абсолютно величезними. Однією з сильних сторін Стортингу є те, що коли є щось складне, ми стоїмо разом", – заявив міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум.

Опозиційні ліберали позитивно ставляться до збільшення підтримки України, але розчаровані пропозицією, яку уряд висунув у п'ятницю.

"Наша мета має полягати в тому, щоб війна закінчилася задовго до 2030 року, і щоб Норвегія надавала посильну підтримку. Пропозиція уряду означає, що ми все одно будемо давати набагато менше, ніж сусідні країни, такі як Данія.

Це розчаровує, особливо у світлі унікальної фінансової ситуації Норвегії з нафтовим фондом, який надзвичайно збільшився після початку війни", – сказала лідерка партії Гурі Мелбі.