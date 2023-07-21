Уряд Нової Зеландії оголосив додаткові санкції проти рф та білорусі

Нові санкції спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих формувань та осіб, причетних до незаконного перевезення та депортації українських дітей до росії.

Нова Зеландія сьогодні, 21 липня, ввела санкції проти рф і білорусі. Під обмеження потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу та фінансові установи.



Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

"Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну і засуджує фізичних та юридичних осіб, які сприяють мерзенним діям росії",- заявила Наная Махута.

За її словами, троє російських громадян, які потрапили під ці санкції, нещодавно були причетні до розлучення дітей із сім'ями, сприяючи депортації дітей до росії.

"Нова Зеландія засуджує ці огидні, підлі та аморальні дії і закликає росію негайно припинити триваючий насильницький напад на Україну, її народ та її дітей",- наголосила міністр закордонних справ Нової Зеландії

Також обмеження були введені проти 14 фізичних і юридичних осіб російського оборонно-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти та технології (такі, як мікроелектроніка та напівпровідники), які росія використовує для ведення агресивної війни проти України.



У Новій Зеландії наголосили, що білорусь активно підтримує росію, оскільки вона продовжує порушувати міжнародне право і підривати міжнародний мир і безпеку.