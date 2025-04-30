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Уряд Пакистану очікує військового удару з боку Індії упродовж 24-36 годин

30 квітня 2025, 08:33
Уряд Пакистану очікує військового удару з боку Індії упродовж 24-36 годин
Фото: DW
Приводом для удару є звинувачення з боку Нью-Делі щодо нібито причетності сусідньої країни до стрілянини в Кашмірі, внаслідок якої загинуло 26 людей
Міністр інформації Пакистану Аттаулах Тарар заявив, що країна має "надійні дані розвідки" про те, що упродовж 24-36 годин відбудеться військова атака з боку Індії.
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
Приводом для удару є звинувачення з боку Нью-Делі щодо нібито причетності сусідньої країни до стрілянини в Кашмірі, внаслідок якої загинуло 26 людей. На кордоні між державами упродовж кількох днів спостерігається значна напруженість.
 
У вівторок прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "операційну свободу" для визначення "способу, цілей та часу" відповіді на те, що уряд вважає терористичним нападом. 
 
Ісламабад відкидає звинувачення та стверджує, що готовий долучитися до "прозорого та незалежного розслідування нейтральною комісією". Обидві держави володіють ядерною зброєю. 
ПакистанІндія

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