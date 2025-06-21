Уряд Пакистану висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Його зусилля сприяли регіональній і глобальній стабільності.

Пакистан номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання" в конфлікт Індії і Пакистану.

Про це уряду Пакистану написа в соцмережі X (Twitter).

"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується", - йдеться в пості.

Також в пакистанському уряді додали, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця".

В Ісламабаді наголосили на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Крім того, Пакистан продовжує сподіватися, що його щирі зусилля продовжуватимуть сприяти регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.