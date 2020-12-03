Уряд перегляне свої прогнози щодо економіки через паніку на ринках
Про це повідомив заступник міністра фінансів Василь Шкураков під час заходу, присвяченому бюджету на 2020 рік у Києві, повідомляє "Громадське".
"Ми вже отримали макропрогноз. Але я впевнений, що його вже потрібно переглядати. І Мінекономіки вже це робить", - повідомив заступник міністра.
Він зазначив, що наразі не бачить передумов для зміни бюджету на 2020 рік, оскільки необхідно визначитися, чи зміни, які настали в економіці у зв’язку з коронавірусом, є коротко-, середньо- чи довгостроковими.
На початку березня стало відомо, що Мінекономіки завершило перегляд макропрогнозу на 2020 рік, однак уряд його тоді не затвердив.
Макроекономічний прогноз - це ключовий документ, на підставі якого розраховуються, зокрема, важливі для бюджету параметри. Через те, що державний бюджет на 2020 рік ухвалили на базі макроекономічного прогнозу, який містив набагато вищі очікування щодо курсу долара, у перші 2 місяці року доходи бюджету не виконуються у повній мірі.
У разі, якщо уряд затвердить оновлений макроекономічний прогноз, то, залежно від того, на скільки він відрізнятиметься від попереднього прогнозу, можуть виникнути підстави для перегляду бюджету на 2020 рік.
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