Уряд планує допомогти бізнесу, який збереже робочі місця, дешевими кредитами
Наразі нова програма підтримки перебуває на етапі затвердження, а запрацювати вона повинна вже на цьому тижні, який закінчується 17 квітня, повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише "Громадське".
Загалом уряд готує для підтримки дві програми: одна з них, так звана програма 5-7-9, вже існує, однак до неї внесуть зміни.
Раніше, кредити під 5-7-9% річних уряд планував видавати українцям, які створюють новий бізнес. Наразі ж її поширять на тих підприємців, які постраждали від кризи та карантину. Так, під 5% річних пропонуватимуть брати кредити для рефінансування існуючих банківських позик.
"Перша програма, що передбачає компенсацію відсоткової ставки по кредитам тим підприємствам, які збережуть робочі місця, буде запущена вже з наступного тижня. Програми будуть працювати не лише під час карантину. Вони будуть продовжені й після для підтримки бізнесу та економіки в цілому", - повідомили у Мінекономіки 11 квітня.
В уряді нагадують, що уже запровадили для бізнесу податкові канікули (при сплаті єдиного соціального внеску та низки земельних податків), скасували перевірки бізнесу та відтермінували обов'язкове використання касових апаратів.
Нагадаємо, що в Мінекономіки розповіли, за яких умов держава оплачуватиме кредитні ставки малого бізнесу
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