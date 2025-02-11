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ПОЛІТИКА

Уряд Польщі хоче обмежити виплати на дітей для біженців

11 лютого 2025, 20:32
Уряд Польщі хоче обмежити виплати на дітей для біженців
Фото: з вільного доступу
Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею, заявивши, що уряд її вивчить. Тепер уряд обіцяє представити конкретні плани реалізації цієї ідеї.

Уряд Польщі планує обмежити право на отримання допомоги на дітей для іммігрантів і біженців. Тепер на виплати для дітей зможуть претендувати лише ті іноземці, які працевлаштовані в Польщі.

Про це пише Euractiv.

У січні мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від правлячої партії "Громадянська платформа", заявив на передвиборчому мітингу, що, на його думку, правила, які регулюють пільги для мігрантів і біженців, повинні бути змінені таким чином, щоб право на них мали лише ті, хто живе, працює і сплачує податки в Польщі.

Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею, заявивши, що уряд її вивчить. Тепер уряд обіцяє представити конкретні плани реалізації цієї ідеї.

Протягом останніх восьми років іноземці, які легально проживають у Польщі, мали право на щомісячну допомогу на дітей, яка на сьогодні складає 800 злотих (191 євро). Це стосується не лише громадян ЄС, а й українців, білорусів, в’єтнамців та росіян. У 2024 році допомогу отримали майже 509 тисяч іноземних дітей.

Згідно з чинним законодавством Польщі, для отримання пільг іноземці повинні мати карту перебування з позначкою "доступ до ринку праці". Однак необов'язково, щоб заявник був фактично працевлаштований. Важливо, щоб іноземець легально проживав у Польщі зі своїми дітьми, а не перебував у країні з туристичною метою.

Тепер це зміниться. Новий закон, який ще мають ухвалити, встановить правило, згідно тепер вказаній категорії іноземців треба працювати у Польщі, щоб претендувати на допомогу на дітей. 

Втім ідея обмеження дитячих виплат для іноземців стикається з сильним спротивом партнерів Туска по коаліції. 

"Українськими дітьми [в Польщі] часто опікуються бабусі, дідусі чи непрацездатні матері-одиначки. Чому ми повинні забирати блага у тих, хто їх найбільше потребує? Це питання цінностей", – сказав Euractiv депутат Європарламенту від партії "Польща 2050" Міхал Кобоско.

Проти "покарання дітей за становище їхніх батьків" виступив євродепутат від лівих Кшиштоф Шмішек, описуючи пропозицію обмежити пільгу як "хід, спрямований на отримання громадської підтримки в президентській кампанії".

Втім більшість поляків підтримує обмеження пільг для іноземців, свідчать останні опитування.

Польщабіженцідіти

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