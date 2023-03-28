Уряд Польщі оголосив суму допомоги, яка була надана Україні

Польща надала Україні допомогу на суму понад $7 млрд у 2022 році. Це становить близько 1% ВВП країни, або майже 30 млрд злотих.

Надана сума складається з коштів держбюджету Польщі, а також органів місцевого самоврядування та частково військової допомоги.

Про це розповіла міністерка фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв'ю ZET.

Також Жечковська розповіла про допомогу нашій державі в 2023-му. За її словами, ситуація залежатиме від рівня військової допомоги та кількості біженців із України в Польщі. Наразі до сусідньої країни прибуло приблизно мільйон громадян України, які потребують допомоги.

Польська міністерка додала, що 780 тис. українських біженців, які працюють і ведуть бізнес у Польщі, роблять внесок у розвиток економіки цієї країни. За словами Жечковської, надання допомоги українцям є моральною підтримкою боротьби нашої держави за демократію та європейські цінності.