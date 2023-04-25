Уряд пропонує РНБО застосувати санкції проти Ірану

Санкції пропонується запровадити терміном на 50 років.

Уряд України ухвалив рішення про внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозицій щодо застосування секторальних санкцій проти Ісламської Республіки Іран на 50 років.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Попередньо пропозиції було розглянуто та рекомендовано до подання на розгляд Кабміну Міжвідомчою робочою групою з реалізації державної санкційної політики під головуванням першої віцепрем'єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб і компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї росії, на жаль, не були сприйняті як серйозне попередження. Що ж – ми посилимо наші аргументи", – заявила вона.

За словами міністерки, уряд також працюватиме над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу, аби допомога агресору не залишилася безкарною.

Запропоновані санкції враховують запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України, заборону передання резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на здійснення інвестицій до Ірану та на користь резидентів країни.

Також серед запропонованих санкцій зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану, заборона реєстрації НБУ міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ірану.

Санкції наберуть чинності після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони, введення його в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради.