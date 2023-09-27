Уряд призначив нових заступників міністра оборони

Зокрема, на посади заступників призначено Юрія Джигира, Катерину Черногоренко та Наталію Калмикову.

Кабінет міністрів України в середу, 27 вересня, призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова, який отримав посаду після відставки Олексія Резнікова.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Новими заступниками глави Міноборони стали:

Юрій Джигир – колишній заступник міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука, позаштатний радник Кабміну в 2014-2018 роках.

Наталія Калмикова – виконавча директорка державної установи "Український ветеранський фонд" у сфері управління Міністерства у справах ветеранів, у 2017-2021 роках керівниця військового відділу у благодійному фонді "Повернись живим", у червні-листопаді 2021-го радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Катерина Черногоренко (заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) – проектна менеджерка у Міністерстві цифрової трансформації, керувала проектом "Армія дронів" та координувала інші електронні послуги держави.

Минулого тижня Кабмін звільнив із займаних посад усіх заступників міністра оборони та державного секретаря структури. На посаді в Міноборони залишився лише перший заступник міністра генерал-лейтенант Олександр Павлюк.