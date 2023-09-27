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ПОЛІТИКА

Уряд призначив нових заступників міністра оборони

27 вересня 2023, 20:20
Уряд призначив нових заступників міністра оборони
Фото: dt.ua
Зокрема, на посади заступників призначено Юрія Джигира, Катерину Черногоренко та Наталію Калмикову.

Кабінет міністрів України в середу, 27 вересня, призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова, який отримав посаду після відставки Олексія Резнікова.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Новими заступниками глави Міноборони стали:

  • Юрій Джигир – колишній заступник міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука, позаштатний радник Кабміну в 2014-2018 роках.
  • Наталія Калмикова – виконавча директорка державної установи "Український ветеранський фонд" у сфері управління Міністерства у справах ветеранів, у 2017-2021 роках керівниця військового відділу у благодійному фонді "Повернись живим", у червні-листопаді 2021-го радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ.
  • Катерина Черногоренко (заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) –  проектна менеджерка у Міністерстві цифрової трансформації, керувала проектом "Армія дронів" та координувала інші електронні послуги держави.

Минулого тижня Кабмін звільнив із займаних посад усіх заступників міністра оборони та державного секретаря структури. На посаді в Міноборони залишився лише перший заступник міністра генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

урядміністри оборони

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