Уряд радикально змінить механізм призначення субсидій

Кабінет міністрів України має намір оновити механізм призначення житлових субсидій та пільг для населення, зробивши його екстериторіальним.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

У відомстві зазначили, що наразі прийом документів та призначення субсидій та пільг здійснюється управліннями соцзахисту населення на місцевому рівні, та здійснюється прив'язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН.

Проблема в тому, що оригінал документів та виплатних документів зараз – це паперова форма, небезпечна під час бойових дій чи окупації. У період повномасштабної війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де продовжуються бойові дії або які тимчасово перебувають в окупації, неможливе. А у тих регіонах, куди переміщуються українці, процедура призначення є дуже тривалою та непростою. Всі процедури можуть розтягнутися на місяці, тому в цей період людина залишиться без грошей і засобу для існування.

Тому щоб захистити право громадян отримувати такі виплати, у відомстві запропонували здійснювати призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд України.

"Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг у будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали у Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці", - зазначили у прес-службі міністерства соціальної політики.

У відомстві наголосили, що це не вплине на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання. Разом із тим, українцям, яким довелося змінити місце проживання у зв'язку з бойовими діями, таке рішення надасть змогу звернутися щодо призначення житлової субсидії або надання пільг до органів ПФУ, а також до ЦНАПів або онлайн - до місцевих органів (з додатком “Соціальна громада").

Документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та іншими держреєстрами.

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