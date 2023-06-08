Уряд росії почав частіше використовувати термін "війна" – Reuters

Після атаки безпілотників на Москву путін 4 рази вжив слово "війна" стосовно України.

російський уряд разом з президентом путіним, все частіше використовує термін "війна".

Про це повідомляє Reuters.

"Коли путін почав вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, він назвав це "спеціальною військовою операцією" - евфемізм, якого в основному дотримувалися Кремль, російські міністри та державні ЗМІ", пише видання.

Проте у відповідь на атаку безпілотників на Москву путін президент минулого тижня 4 рази вжив слово "війна" стосовно України.

"Хоч би ми не говорили, вони завжди покладатимуть провину на росію, але це неправильно: не ми розв'язували цю війну, повторюю, 2014 року - київський режим розв'язував війну на Донбасі", - сказав тоді путін.

В День перемоги 9 травня російський президент оголосив на Червоній площі: "Проти нашої Батьківщини знову розв'язана справжня війна".

Останні місяці міністр оборони Сергій Шойгу, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і губернатор Білгородської області рф В'ячеслав Гладков публічно почали використовувати слово "війна".

В приватному порядку російська еліта називає це війною, пише Reuters.

"Повзуче визнання війни навіть публічно дає уявлення про те, як змінилося сприйняття Кремля, і може дати уявлення про майбутнє після більш ніж 15 місяців смертоносної війни в Європі з часів Другої світової війни", йдеться в матеріалі.

"Вражає, як путін і еліта, схоже, порушують власні правила", - анонімно прокоментував західний дипломат у Москві.