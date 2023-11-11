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Уряд росії використовує історію як зброю – розвідка Британії

11 листопада 2023, 13:17
Уряд росії використовує історію як зброю – розвідка Британії
Влада рф все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам і залякати західних сусідів росії.

"Федеральне архівне агентство росії опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців", - йдеться в дописі. 

В документі є стаття президента рф Владіміра путіна на цю тему, опублікована ще в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, перед повномасштабним вторгненням росії.

В книзі є 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20. Вони використовуються для виправдання нинішньої політики кремля і нібито підтверджують, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу. 

Документи супроводжуються інтерпретаційними коментарями путіна.

Колишній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин на минулому тижні, пише розвідка. 

Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що росія і білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності.

"Використання історії як зброї з боку російського керівництва посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів росії", - вважають в розвідці.

 

РосіяісторіяРозвідка Британії

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